San Giovanni in Fiore, l’amministrazione Succurro stabilizza 18 tirocinanti di inclusione sociale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “Il Comune di San Giovanni in Fiore ha approvato una delibera di giunta per l’assunzione a tempo indeterminato dei 18 Tirocinanti di inclusione sociale che da anni lavorano senza contratto e senza tutele“. L’ha detto la sindaca Rosaria Succurro, che, prima del Consiglio comunale dello scorso 31 luglio, ha incontrato di persona i lavoratori in questione. “Ho ritenuto giusto parlare direttamente con loro, perché – ha chiarito – questo è un momento storico per la nostra comunità. Dopo anni di incertezza, oggi possiamo affermare che la dignità del lavoro ha vinto”.

“L’assunzione – ha spiegato la sindaca – è resa possibile grazie ai 54mila euro per lavoratore stanziati dalla Regione Calabria per iniziativa del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese. Con queste risorse abbiamo potuto procedere alla stabilizzazione di tutti i Tirocinanti di inclusione sociale interessati”. La sindaca ha ribadito il valore politico e sociale di questo traguardo.

“Sono veramente emozionata e felice. Creiamo altri posti di lavoro e contratti fissi, dopo la stabilizzazione – ha ricordato – di 104 ex Lsu/Lpu, l’assunzione di nuovi Vigili urbani e il reclutamento in Calabria Verde degli operai della Legge 15. Contano i fatti, soprattutto – ha concluso – quando si tratta di lavoro, reddito e dignità della persona”.