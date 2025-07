San Giovanni in Fiore: la solidarietà a Stefania Fratto per le reiterate minacce e intimidazioni «intollerabile»

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Una serie di intimidazioni preoccupanti, culminate in atti vandalici e veri e propri sabotaggi, hanno colpito Stefania Fratto, presidente dell’associazione Donne e Diritti di San Giovanni in Fiore, realtà impegnata da anni nella difesa dei diritti civili, della parità di genere e della giustizia sociale nelle aree interne della Calabria. A denunciare l’accaduto e ad esprimere la propria solidarietà, nelle ultime ore, voci autorevoli della politica che hanno condannato con fermezza gli atti intimidatori e ribadito il sostegno all’attivista e al lavoro della sua associazione.

“Sono costernato nell’apprendere che la presidente dell’Associazione ‘Donne e Diritti’ sia stata oggetto di reiterate minacce e intimidazioni”, ha dichiarato Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. “A Stefania Fratto esprimo non solo solidarietà e vicinanza, ma anche un forte incoraggiamento a proseguire la sua meritoria attività. Come cittadino e parlamentare europeo, non farò mancare il mio sostegno”.

Sulla stessa linea anche Anna Laura Orrico, deputata e coordinatrice calabrese del M5S: “È allarmante che venga presa di mira una figura come Stefania Fratto, che con determinazione porta avanti, insieme ad altre donne, un lavoro prezioso su diritti, sanità e uguaglianza in un territorio tanto bello quanto complesso. Evidentemente a qualcuno dà fastidio che ci sia una massa critica che non si rassegna al declino delle aree interne”. Orrico ha poi lanciato un appello affinché “i responsabili vengano assicurati alla giustizia” e ha invitato Fratto e l’associazione a non arretrare: “Proseguite senza timore. La vostra battaglia è anche la nostra”.

Ad unirsi al coro di solidarietà anche Filomena Greco, responsabile regionale di Italia Viva, che ha parlato di “atti criminali intollerabili”: “I muri della casa di Stefania Fratto sono stati imbrattati, e i bulloni delle ruote della sua auto svitati più volte, mettendo a rischio la sua vita. Un’escalation di aggressioni da maggio a oggi che non può passare sotto silenzio. Saremo al fianco di Stefania in ogni iniziativa che vorrà intraprendere per difendere sé stessa, la sua famiglia e l’associazione che rappresenta”.

La solidarietà della Uil Calabria

La Uil Calabria al fianco di Stefania Fratto, Presidente dell’associazione donne e diritti , vittima di pesanti intimidazioni. Oltre ad aver imbrattato i muri della sua abitazione per ben due volte hanno svitato i bulloni delle ruote della sua auto. “Gesti criminali – sottolinea Mariaelena Senese, segretario generale Uil Calabria – che impongono una risposta ferma e corale da parte di tutta la società calabrese”.

“E’ inaccettabile che chi si impegna con dedizione nella promozione della parità di genere e nella tutela dei diritti delle donne , debba subire violenze e minacce. Dobbiamo lavorare tutti insieme affinché nei nostri territori il dialogo e la coesione prevalgano su ogni forma di violenza. Come Uil Calabria auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati e assicurati alla giustizia ed esprimiamo la piena e convinta solidarietà alla Presidente Stefania Fratto”.

Auser Aps – Circolo G. Donato di Rende: “Non siete soli”

“Desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla presidente e a tutta l’associazione che si impegnano con coraggio e determinazione nella lotta per i diritti a San Giovanni in Fiore”. Sono le parole di Elena Hoo, presidente Associazione Auser Aps -Circolo G. Donato di Rende. “Per le realtà del Terzo Settore, affrontare le sfide quotidiane significa spesso dover fare i conti con un riconoscimento insufficiente del lavoro svolto, con difficoltà nel far percepire il volontariato come un’azione che risponde a bisogni concreti e che allo stesso tempo mira a tutelare diritti collettivi e il benessere della comunità”.

“Quando, come in questo caso, si verificano atti così ignobili come il sabotaggio alla casa e alla macchina personale della presidente, ci troviamo sgomenti di fronte a tanta insensibilità. Riteniamo però che, al di là delle denunce, come cittadini abbiamo il dovere di riflettere sul fatto che ci sono persone che scelgono di agire nell’ombra, alimentando tensioni e creando paura, proprio per indebolire il bene comune. Proprio per questo allora, è responsabilità di tutti far sentire la nostra voce per difendere l’interesse generale e i valori di solidarietà e giustizia. Vogliamo quindi accanto alla solidarietà e al sostegno, incoraggiare la presidente e tutta l’associazione a proseguire con ancora più determinazione sulla strada intrapresa. Non siete soli: avete il sostegno e la forza di tutte le associazioni e dei cittadini che credono in un futuro migliore e che decidono di essere protagonisti per costruirlo insieme. Continuate a lottare con coraggio, perché il vostro impegno è fondamentale e rappresenta un esempio di dignità e resistenza in un contesto che spesso mette a dura prova chi si dedica con passione ai diritti e al benessere della comunità”.