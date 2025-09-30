HomeProvincia

San Giovanni in Fiore, la scuola Marconi rinasce: 1,7 milioni per un istituto ‘nuovo e sicuro’

Lo ha detto la sindaca di San Giovanni in Fiore presente all'inaugurazione della struttura che è stata completamente efficientata, ammodernata, e resa sicura

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, è stata inaugurata martedì 30 settembre la scuola Marconi, completamente efficientata, ammodernata, abbellita e resa sicura e confortevole grazie a un finanziamento di 1,7 milioni di euro ottenuto dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosaria Succurro.

“Abbiamo mantenuto le promesse fatte ai bambini e alle famiglie, consapevoli – ha dichiarato la sindaca Succurro – che le promesse ai più piccoli sono le più importanti. Oggi possiamo dire di aver dato loro una scuola bella, sicura e funzionale”. L’istituto Marconi è l’ennesimo edificio scolastico recuperato e valorizzato dall’amministrazione comunale a guida Succurro, che ha posto al centro della propria azione il benessere dei minori, la loro formazione e la qualità degli ambienti educativi.

“Questa visione distintiva – ha aggiunto la sindaca – ha suscitato attenzione anche fuori dalla Calabria. Il nostro modello di rigenerazione e messa in sicurezza delle scuole è diventato un esempio di come un’amministrazione locale possa investire con lungimiranza sul futuro dei ragazzi”. Con la nuova Marconi, il Comune di San Giovanni in Fiore conferma il suo impegno a privilegiare l’infanzia e a garantire spazi educativi moderni, accoglienti e sicuri in cui crescere e formarsi al meglio.

