San Giovanni in Fiore, la palestra della Zappa pronta in autunno. Succurro: «Sicurezza, efficienza energetica e bellezza»

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “La palestra della scuola Zappa prende forma. Dopo una breve pausa, i lavori sono ripresi e contiamo di consegnarla in autunno ai bambini della scuola, in condizioni di piena sicurezza, efficienza energetica e bellezza“. Lo ha dichiarato la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro a seguito di un sopralluogo effettuato nel cantiere.

“L’intervento – spiega il sindaco – è stato possibile grazie a un finanziamento di circa 750 mila euro, che abbiamo ottenuto per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio. La Zappa, che è stata anche la mia scuola elementare, è stata già ristrutturata e restituita ai bambini come ambiente sicuro, bello e colorato. Ora completeremo il quadro con una palestra finalmente all’altezza“.

Succurro precisa che l’azione messa in atto è quella di investire con convinzione nella scuola e nello sport “perché più luoghi sani di aggregazione esistono, più si riducono le situazioni di devianza. – aggiunge la prima cittadina – Le associazioni sportive e culturali potranno contare su uno spazio moderno e funzionale, pensato anche per rafforzare il senso di comunità“.