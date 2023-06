San Giovanni in Fiore, incendio ai danni dell’abitazione di una funzionaria comunale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un incendio, sulle cui cause sono in corso mirati accertamenti, ha interessato ieri, intorno alle 3 di notte, l’abitazione di una funzionaria comunale di San Giovanni in Fiore.

L’incendio, che si ritiene doloso, si è verificato su via Bovio. Sul posto i carabinieri e i vigili del Fuoco che hanno spento prontamente le fiamme ed evitato che si propagassero alle abitazioni vicine. Secondo quanto emerso, sul posto, sono state rinvenute tracce di una tanica e odore di carburante. Fortunatamente il rogo ha danneggiato solo una finestra e provocato l’annerimento del muro esterno e di parte di una scalinata.