San Giovanni in Fiore: inaugurato lo Skatepark della Pirainella

SAN GIOVANNI IN FIORE – E’ stato inaugurato nel quartiere della Pirainella, il nuovo Skatepark, un parco, provvisto di rampe per gli appassionati di skateboard e Bmx. “Con la realizzazione di questa struttura, abbiamo consegnato ai cittadini e ai giovani del nostro Comune, un altro spazio pubblico di sport, divertimento e aggregazione. Il parco comunale si arricchisce di questa nuova struttura che ci avevano consigliato dei ragazzi di San Giovanni in Fiore, appassionati di skateboard”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco, Rosaria Succurro, in occasione del taglio del nastro. Un progetto, oggi divenuto realtà, che è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e alcuni ragazzi appassionati di skateboard, che hanno condiviso con il sindaco le loro idee e desideri.

“Lo Skatepark della Pirainella – ha proseguito il sindaco – non è solo un luogo dove praticare sport, ma un simbolo di come la collaborazione tra istituzioni e giovani possa portare a risultati concreti e significativi. Questo spazio è stato pensato per essere un punto di incontro, di aggregazione e di svago, dove i ragazzi possono divertirsi in sicurezza e socializzare. Abbiamo voluto dare ascolto alle richieste dei nostri ragazzi, – ha concluso sempre la Succurro – che ci hanno mostrato quanto desiderino uno spazio dedicato alle loro passioni. Con questo skatepark, vogliamo stimolare la creatività e la socializzazione, offrendo un’alternativa sana e divertente ai nostri giovani”.