San Giovanni in Fiore: inaugurata la Cittadella dello Sport, per giovani e famiglie

Per il taglio del nastro, testimonial d’eccezione il presidente onorario del Chievo Verona, Sergio Pellissier

SAN GIOVANNI IN FIORE – Alla presenza di associazioni sportive e famiglie, è stata inaugurata a San Giovanni in Fiore la Cittadella dello Sport. Si tratta di una struttura polifunzionale dove sarà possibile praticare numerose discipline sportive: dal calcio alla pallavolo, dal basket al tennis e molto altro.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza, oltre che del sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, anche di un testimonial d’eccezione: Sergio Pellissier, storico capitano del Chievo Verona e oggi presidente onorario del club veneto, attualmente in ritiro precampionato a Lorica

Una struttura che rappresenta un unicum per l’intero territorio dove è prevista anche un’area giochi per bambini ed una per le famiglia. “Consegniamo alla città – ha sottolineato il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro – una struttura pubblica moderna e aperta a tutti. Qui sport, salute e socialità si incontrano. Abbiamo dato nuove opportunità ai nostri giovani e alla comunità tutta”. L’inaugurazione si è conclusa con la premiazione di atleti locali che hanno ottenuto risultati di rilievo in ambito nazionale e internazionale in numerose discipline sportive.

