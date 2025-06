San Giovanni in Fiore, dopo oltre cinque anni torna il primario di Medicina

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Dopo oltre cinque anni di attesa, il reparto di Medicina dell’Ospedale civile di San Giovanni in Fiore riacquista il proprio primario. Ha infatti preso ufficialmente servizio il dottor Vitaliano Spagnuolo, nominato direttore a seguito di regolare concorso. A comunicarlo è l’assessora comunale alla Salute, Claudia Loria, che ha espresso grande soddisfazione per un risultato definito «atteso da tempo e finalmente raggiunto».

«Si tratta – ha affermato Loria – di un passaggio fondamentale nel processo di potenziamento dell’ospedale, che conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Rosaria Succurro nella tutela della sanità pubblica, soprattutto in un territorio interno e montano come il nostro».

La nomina del dottor Spagnuolo viene salutata come un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dell’organico e dei servizi sanitari locali. Un risultato che, secondo l’assessora, è stato reso possibile anche grazie alla «determinazione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e alla disponibilità del direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano».

Negli ultimi mesi, il Presidio sanitario di San Giovanni in Fiore ha registrato una serie di miglioramenti significativi. Tra questi, l’arrivo dei medici cubani a supporto del Pronto soccorso e del reparto di Medicina, l’attivazione dell’elisoccorso, l’intensa attività del dermatologo Pietro Morrone – con oltre 200 interventi eseguiti – e il potenziamento di servizi fondamentali come la Radiologia e la gastroenterologia.

«Tutti questi risultati – ha concluso Loria – dimostrano che quando le istituzioni lavorano in sinergia, è possibile restituire dignità e funzionalità alla sanità anche in aree che per anni sono state trascurate. San Giovanni in Fiore merita strutture efficienti e professionisti competenti, come il dottor Spagnuolo, per garantire ai cittadini il diritto fondamentale alla salute».