San Giovanni in Fiore, Donne e Diritti «presidio di solidarietà con la popolazione Palestinese e per la pace»

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – ” Alcuni governi, tra cui quello Italiano, parlano di guerra in corso, ma non è una guerra è un’azione di sterminio. Le ragioni politiche, gli strumentali opportunismi, la subalternità a logiche di potere, che stanno guidando il governo Meloni, non possono oscurare quello che è sotto gli occhi di tutti gli italiani e del mondo: a morire sono donne e bambini, anziani, sotto le bombe e calpestati dai carrarmati, per fame, per sete”.

“Rispettose del nostro dettato Costituzionale di ripudio della guerra, di riconoscimento dei diritti di tutti i popoli, di impegno a risolvere diplomaticamente i conflitti” Donne e Diritti, ha indetto per domani, sabato 27 settembre alle ore 17,30 presso il centro antiviolenza Mirabal, un presidio di solidarietà con la popolazione Palestinese e per la pace.

“Invitiamo ad essere presenti prima di tutto le donne sangiovannesi: madri, nonne, figlie.

Non dimentichiamo mai che in ogni luogo sono le donne che pagano il prezzo maggiore delle criticità, dei disagi, delle violenze e dei massacri. Invitiamo, inoltre, tutte le associazioni, i movimenti, le comunità religiose, le forze civili e democratiche ad essere presenti, unite per manifestare il nostro sdegno, con le bandiere della pace e del popolo palestinese”.