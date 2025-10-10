San Giovanni in Fiore in campo per la prevenzione al seno: visite ed esami diagnostici gratuiti

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il mese di ottobre in Italia si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione ed in particolare della lotta contro il tumore al seno. In città e piazze del Bel Paese tante sono le iniziative. Anche nel Cosentino le associazioni scendono in campo in nome della prevenzione. A San Giovanni in Fiore l’associazione “Donne e Diritti” aderisce alla campagna Nastro Rosa per informare e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Le prime due giornate di prevenzione organizzate dall’associazione mettono in campo visite ed esami diagnostici gratuiti. Si svolgeranno il 13 e il 14 ottobre presso la sede operativa di Donne e Diritti sita in via Livorno, ex scuola professionale. Altre ne saranno organizzate nel corso del mese di.

“Un’occasione preziosa per ricordare a tutte le donne – spiegano dall’associazione – che un controllo periodico può davvero fare la differenza, la prevenzione è l’arma più forte anche contro il tumore al seno che è la neoplasia più diagnosticata nel nostro Paese, con circa 53.700 nuove diagnosi stimate. Questo numero, se da un lato ci ricorda quanto la malattia sia diffusa, dall’altro è accompagnato da una notizia incoraggiante: la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è in costante aumento e si attesta oggi all’88%. Un risultato straordinario, frutto dei continui progressi della ricerca scientifica e, soprattutto, della crescente attenzione alla diagnosi precoce che permettono di intercettare la malattia sul nascere. infatti quando si parla di tumore al seno, la parola chiave è diagnosi precoce”.

“Scoprire la malattia in una fase iniziale aumenta enormemente le possibilità di guarigione, che possono arrivare a superare il 90%. Diagnosticare un tumore quando è ancora piccolo non solo salva la vita, ma permette anche di ricorrere a terapie meno invasive e più efficaci, con un impatto minore sulla qualità della vita della donna. Ecco perché controlli regolari la visita senologica e la mammografia non sono semplici esami, ma veri e propri gesti d’amore verso noi stesse. Non rimandare: – conclude l’associazione – la prevenzione è un appuntamento da non mancare. Partecipa alla campagna Nastro rosa e passa parola!”.