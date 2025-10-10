HomeProvincia

San Giovanni in Fiore in campo per la prevenzione al seno: visite ed esami diagnostici gratuiti

L'associazione Donne e Diritti aderisce alla campagna Nastro Rosa. I primi due appuntamenti sono per il 13 e il 14 ottobre presso la sede operativa in via Livorno, ex scuola professionale

Scritto da F.B.
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il mese di ottobre in Italia si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione ed in particolare della lotta contro il tumore al seno. In città e piazze del Bel Paese tante sono le iniziative. Anche nel Cosentino le associazioni scendono in campo in nome della prevenzione. A San Giovanni in Fiore l’associazione “Donne e Diritti” aderisce alla campagna Nastro Rosa per informare e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Le prime due giornate di prevenzione organizzate dall’associazione mettono in campo visite ed esami diagnostici gratuiti. Si svolgeranno il 13 e il 14 ottobre presso la sede operativa di Donne e Diritti sita in via Livorno, ex scuola professionale. Altre ne saranno organizzate nel corso del mese di.

“Un’occasione preziosa per ricordare a tutte le donne – spiegano dall’associazione – che un controllo periodico può davvero fare la differenza, la prevenzione è l’arma più forte anche contro il tumore al seno che è la neoplasia più diagnosticata nel nostro Paese, con circa 53.700 nuove diagnosi stimate. Questo numero, se da un lato ci ricorda quanto la malattia sia diffusa, dall’altro è accompagnato da una notizia incoraggiante: la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è in costante aumento e si attesta oggi all’88%. Un risultato straordinario, frutto dei continui progressi della ricerca scientifica e, soprattutto, della crescente attenzione alla diagnosi precoce che permettono di intercettare la malattia sul nascere. infatti quando si parla di tumore al seno, la parola chiave è diagnosi precoce”.

“Scoprire la malattia in una fase iniziale aumenta enormemente le possibilità di guarigione, che possono arrivare a superare il 90%. Diagnosticare un tumore quando è ancora piccolo non solo salva la vita, ma permette anche di ricorrere a terapie meno invasive e più efficaci, con un impatto minore sulla qualità della vita della donna. Ecco perché controlli regolari la visita senologica e la mammografia non sono semplici esami, ma veri e propri gesti d’amore verso noi stesse. Non rimandare: – conclude l’associazione – la prevenzione è un appuntamento da non mancare. Partecipa alla campagna Nastro rosa e passa parola!”.

Scuola classe

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in Calabria | Bando,...

Calabria
COSENZA - Pubblicato l'atteso bando per il Concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...
Cardiochirurgia Calabria

Cardiochirurgia, in Calabria una tecnica innovativa e d’avanguardia: al via un programma unico nel...

Calabria
CATANZARO - La minicircolazione extracorporea (MECC) durante un intervento cardiochirurgico arriva come tecnica innovativa e d'avanguardia al Dulbecco di Catanzaro. Un passo in avanti...
cinema senza confini frammenti di mare

Cinema Senza Confini: Marcello Arnone e Stéphane Ferrara protagonisti di “Frammenti di Mare”

Calabria
COSENZA - Con Frammenti di mare, il regista Carlo Marcucci – già candidato ai Golden Globe per il documentario Chernobyl 20 anni dopo –...
isole ecologiche san giovanni in fiore

San Giovanni in Fiore punta sulla sostenibilità: inaugurate sette nuove isole ecologiche informatizzate

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Si guarda alla sostenibilità a San Giovanni in Fiore dove, questa mattina, sono state inaugurate sette nuove isole...
arresto polizia

Arrestato 50enne per maltrattamenti in famiglia, violenza fisica e psicologica ripetuta nel tempo

Calabria
BOVALINO (RC) - La Polizia di Stato ha arrestato a Bovalino un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, accusato di aver messo in...

F.B.
Cardiochirurgia Calabria
Calabria

Cardiochirurgia, in Calabria una tecnica innovativa e d’avanguardia: al via un...

CATANZARO - La minicircolazione extracorporea (MECC) durante un intervento cardiochirurgico arriva come tecnica innovativa e d'avanguardia al Dulbecco di Catanzaro. Un passo in avanti...
Vincenzo Fullone liberazione
Calabria

Vincenzo Fullone in stato di fermo, tutta la Calabria si mobilita:...

COSENZA - Sono ore delicate e di apprensione per le sorti di Vincenzo Fullone, l'attivista calabrese, originario di Crosia, che si trovava a bordo...
Calabria

Rapina in gioielleria e aggressione al titolare, arrestato anche il secondo...

REGGIO CALABRIA - È stato identificato e fermato anche il secondo bandito che nel maggio scorso aveva effettuato una rapina in pieno centro in...
Sila d’Autunno
Provincia

San Giovanni in Fiore, ritorna “Sila d’Autunno”: due giorni dedicati a...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna a San Giovanni in Fiore "Sila d’Autunno", la manifestazione dedicata alla biodiversità agricola, all’agroecologia e alla valorizzazione...
San-Fili-paese.
Provincia

San Fili, riparte la rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei...

SAN FILI (CS) - Riprendono da questa sera gli appuntamenti della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali” del teatro “Francesco Gambaro”...
treni regionali modifiche
Calabria

Treni regionali, modifiche alla circolazione a causa dei lavori di ammodernamento....

COSENZA - Trenitalia (Gruppo FS) fa sapere che da domani 10 ottobre la circolazione dei treni fra Sibari e Crotone subirà delle modifiche per...
