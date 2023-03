San Giovanni in Fiore, domani l’inaugurazione dell’isola pedonale su via Roma

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “Un’opera che cambia il volto della città”. Così Rosaria Succurro, sindaco della città annuncia l’inaugurazione dell’isola pedonale su via Roma. “Dopo le chiusure e l’isolamento del Covid, restituiamo ai bambini, alle famiglie, ai giovani e agli anziani – ha spiegato – il piacere della comunità, della condivisione, dell’aggregazione e dell’armonia tra le generazioni. È uno spazio urbano rivisto con la massima cura, bellissimo e a misura di ogni persona”. Previsti momenti di intrattenimento, animazione e spettacolo con il concerto di Mimmo Cavallaro.

“È curato nei dettagli: dalle panchine al verde, alle opere d’arte piene di significato: ‘L’angelo‘ rimesso a nuovo, ricollocato per valorizzarne lo splendore, e il Mappamondo che ha voluto donare l’associazione Heritage Calabria, che ringrazio molto per la generosità”.

“E poi – ha proseguito la sindaca Succurro – i nuovi lampioni con i pali di ultima generazione, realizzati completamente in alluminio, quindi ecosostenibili, le luci a led e il recupero della vocazione commerciale della strada, con la completa fruibilità dell’area in assoluta sicurezza. Il risultato è netto: miglioriamo la vivibilità e la sostenibilità di San Giovanni in Fiore. Passeggiare a riparo dallo stress significa respirare, incontrarsi, alimentare socialità e umanità. È una conquista per tutti”.