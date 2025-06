San Giovanni in Fiore: consegnati due nuovi alloggi popolari ad altrettante famiglie

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Due famiglie hanno ricevuto le chiavi di un alloggio popolare a San Giovanni in Fiore ieri, nel quadro degli interventi promossi dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosaria Succurro per fronteggiare l’emergenza abitativa e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico.

Con queste ultime assegnazioni, salgono a 54 gli alloggi consegnati dall’inizio del mandato dell’attuale governo cittadino, che equivalgono a oltre 200 beneficiari diretti. Un risultato significativo che si inserisce in una strategia di rigenerazione urbana, in particolare del centro storico e della zona commerciale della città silana.

Uno dei due alloggi appena assegnati si trova nel cuore del centro storico, nell’ambito di un progetto mirato al recupero delle abitazioni abbandonate, con l’obiettivo di riportare vita e dignità a una delle aree più identitarie di San Giovanni in Fiore. Il secondo appartamento, situato in via Roma, è stato assegnato a canone agevolato a una famiglia numerosa composta da sei persone, tra cui quattro figli.

«La casa è la base. È luce e speranza per una vita dignitosa nella nostra terra – ha dichiarato la sindaca Succurro –. È questo che fa la politica sana, la politica vera, la politica che sta in mezzo alla gente e che garantisce i diritti fondamentali, a partire da quello all’abitazione». Succurro ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a sostenere le famiglie più fragili e a investire nella rigenerazione del tessuto urbano, con l’obiettivo di costruire «una città inclusiva e solidale in cui nessuno deve restare indietro».