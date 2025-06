San Giovanni in Fiore: completati i lavori in Via Cimabue

SAN GIOVANNI IN FIORE – Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della nuova strada, nel popoloso quartiere in via Cimabue, nel comune di San Giovanni in Fiore. Il sindaco, Rosaria Succurro insieme alla giunta ed ai tecnici comunali ha tagliato il nastro di inaugurazione alla presenza dei residenti. Una zona abbandonata da anni e che grazie ad un finanziamento di 850 mila euro, oltre all’arredo urbano è stata realizzata una strada che ricongiunge due zone importanti della cittadina della Sila cosentina.

“Per la prima volta – ha dichiarato il primo cittadino – un’amministrazione comunale dà attenzione a Via Cimabue, luogo a lungo trascurato, con una strada sterrata che oggi diventa una vera area vivibile, bella, accessibile e funzionale alla viabilità cittadina”. Rientrante nella più ampia programmazione contro il dissesto idrogeologico, che ha già visto la messa in sicurezza di Via Virgilio, di Viale della Repubblica e Via Roma come dell’area del Petraro, l’intervento in Via Cimabue ha incluso il rifacimento dei sottoservizi, l’asfaltatura, l’illuminazione e il miglioramento del decoro urbano.