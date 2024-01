San Giovanni in Fiore: cocaina, marijuana e funghi allucinogeni in casa, arrestato 26enne

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – I carabinieri di Cosenza, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di San Giovanni in Fiore per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arresto dopo una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati trovati nella sua disponibilità e sequestrati circa 25 grammi di cocaina, suddivisi in 45 involucri termosaldati, marijuana essiccata per un peso complessivo pari a circa 20 grammi, 40 funghi allucinogeni e due bilancini elettronici di precisione.

Sono state anche scoperte e sequestrate, in quanto illegalmente detenute, 46 cartucce di vario calibro per pistola. Per il giovane è stata poi disposta la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria.