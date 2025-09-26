HomeProvincia

San Giovanni in Fiore, chiudono due supermercati. Toscano: «16 famiglie sul baratro»

L'appello del candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria: «Chiediamo subito un tavolo regionale per salvare i posti di lavoro»

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “La chiusura annunciata dei due supermercati di San Giovanni in Fiore a marchio Rosso Tono è un colpo durissimo per 16 lavoratori e per le loro famiglie, che rischiano di perdere tutto da un giorno all’altro”. Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria. “Parliamo di persone – continua – che hanno dato tanti anni di servizio e che oggi vengono trattate come scarti, senza spiegazioni e senza alternative. È il volto peggiore di un sistema che ha trasformato anche il lavoro in una merce da consumare e gettare”.

La vicenda, su cui nutriamo pesanti dubbi – avverte Toscano – per come si è sviluppata, riguarda i dipendenti e l’intera comunità di un’area interna come San Giovanni in Fiore, che già vive una condizione di marginalità e spopolamento”. “Quei punti vendita – prosegue il leader di Dsp – avevano un ruolo sociale insostituibile: uno nel centro, frequentato da tanti anziani, l’altro in un quartiere periferico con note difficoltà socioeconomiche. La loro chiusura impoverirà ancora di più il tessuto sociale e umano della città. Noi non ci giriamo dall’altra parte, ma chiediamo subito un tavolo regionale per salvare i posti di lavoro e trovare soluzioni possibili. Difendere quei lavoratori di San Giovanni in Fiore – conclude Toscano – vuol dire difendere la dignità di tutta la nostra terra”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

operatori-Nue-112

“Utilizzare gli operatori Nue 112 della graduatoria Asp Cosenza”. L’appello ad Azienda Zero

Archivio Storico News
COSENZA - Il Si Cobas Calabria nella giornata del 16 settembre ha manifestato presso la Cittadella regionale a favore degli idonei della graduatoria per...

Pittelli, l’accusa alza la posta per l’ex senatore: 14 anni di carcere in Rinascita...

Calabria
CATANZARO - Quattordici anni di reclusione, tre in più di quelli subiti in primo grado: è la richiesta avanzata dall'accusa nei confronti dell'avvocato ed...
Massimo-Bozzo

Bozzo contro Tavernise: “critica gli altri ma tace sulle ombre in casa sua. È...

Area Urbana
COSENZA - La campagna elettorale calabrese si fa sempre più infuocata. Al centro delle  nuove polemiche, che ha portato il Commissario di Forza Italia...
Parcheggio-Via-Aldo-Moro-_Cosenza

Parcheggio via Aldo Moro salvo fino al 2026: la decisione del Tribunale di Cosenza

Area Urbana
COSENZA - Buone notizie per residenti e automobilisti di Cosenza: il parcheggio di via Aldo Moro resterà aperto sino al 31 gennaio 2016. "ad...
Assessore Filippo Pietropaolo

Truffe online con il nome del vicepresidente Pietropaolo: “Rubata la mia identità digitale”

Calabria
CATANZARO - Una pagina fake che sfrutta il nome e l'immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37464Area Urbana22581Provincia19940Italia8044Sport3882Tirreno2976Università1477
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

operatori-Nue-112
Archivio Storico News

“Utilizzare gli operatori Nue 112 della graduatoria Asp Cosenza”. L’appello ad...

COSENZA - Il Si Cobas Calabria nella giornata del 16 settembre ha manifestato presso la Cittadella regionale a favore degli idonei della graduatoria per...
Calabria

Pittelli, l’accusa alza la posta per l’ex senatore: 14 anni di...

CATANZARO - Quattordici anni di reclusione, tre in più di quelli subiti in primo grado: è la richiesta avanzata dall'accusa nei confronti dell'avvocato ed...
Parcheggio-Via-Aldo-Moro-_Cosenza
Area Urbana

Parcheggio via Aldo Moro salvo fino al 2026: la decisione del...

COSENZA - Buone notizie per residenti e automobilisti di Cosenza: il parcheggio di via Aldo Moro resterà aperto sino al 31 gennaio 2016. "ad...
Assessore Filippo Pietropaolo
Calabria

Truffe online con il nome del vicepresidente Pietropaolo: “Rubata la mia...

CATANZARO - Una pagina fake che sfrutta il nome e l'immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la...
maresciallo-azzolina_carabinieri
Calabria

In carcere il killer del Maresciallo Azzolina: nuova condanna per narcotraffico

PALMI (RC) - Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito a Sant’Eufemia d’Aspromonte un ordine di carcerazione, emesso dalla...
simulazione-incidente-galleria
Ionio

Simulazione di incidente in galleria sulla 106 a Montegiordano: Anas e...

COSENZA - Questa sera, sarà effettuata un'esercitazione con simulazione di un'emergenza all'interno della galleria "Vittoria", sulla strada statale 106 Var, a Montegiordano, in provincia...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA