San Giovanni in Fiore, chiudono due supermercati. Toscano: «16 famiglie sul baratro»

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “La chiusura annunciata dei due supermercati di San Giovanni in Fiore a marchio Rosso Tono è un colpo durissimo per 16 lavoratori e per le loro famiglie, che rischiano di perdere tutto da un giorno all’altro”. Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria. “Parliamo di persone – continua – che hanno dato tanti anni di servizio e che oggi vengono trattate come scarti, senza spiegazioni e senza alternative. È il volto peggiore di un sistema che ha trasformato anche il lavoro in una merce da consumare e gettare”.

La vicenda, su cui nutriamo pesanti dubbi – avverte Toscano – per come si è sviluppata, riguarda i dipendenti e l’intera comunità di un’area interna come San Giovanni in Fiore, che già vive una condizione di marginalità e spopolamento”. “Quei punti vendita – prosegue il leader di Dsp – avevano un ruolo sociale insostituibile: uno nel centro, frequentato da tanti anziani, l’altro in un quartiere periferico con note difficoltà socioeconomiche. La loro chiusura impoverirà ancora di più il tessuto sociale e umano della città. Noi non ci giriamo dall’altra parte, ma chiediamo subito un tavolo regionale per salvare i posti di lavoro e trovare soluzioni possibili. Difendere quei lavoratori di San Giovanni in Fiore – conclude Toscano – vuol dire difendere la dignità di tutta la nostra terra”.