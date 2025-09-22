San Giovanni in Fiore: Caso Congi, la moglie a Schlein «voglio sapere cosa è successo il 4 gennaio»

SAN GIOVANNI IN FIORE – Al termine del suo comizio a San Giovanni in Fiore, Elly Schlein ha incontrato Caterina Perri, la moglie di Serafino Congi, l’uomo tragicamente scomparso lo scorso 4 gennaio.

La donna si è rivolta direttamente alla segretaria del Partito Democratico, chiedendo con forza che il partito segua da vicino l’evolversi della vicenda e si faccia carico di una richiesta di verità e trasparenza.

“Chiedo solo che venga fatta chiarezza – ha dichiarato Caterina Perri – perché non è qualcosa che si può lasciar cadere nel silenzio, non si può far finta di niente. Io voglio capire cos’è andato in tilt nella sala operativa del 118 quel giorno. Ad oggi non ho ancora contezza di cosa sia realmente accaduto e del perché”.