Provincia

San Giovanni in Fiore: Caso Congi, la moglie a Schlein «voglio sapere cosa è successo il 4 gennaio»

La donna si è rivolta direttamente alla segretaria del PD, chiedendo che il partito segua da vicino l’evolversi della vicenda

HomeProvincia
Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: Less than 1 minuti

SAN GIOVANNI IN FIORE Al termine del suo comizio a San Giovanni in Fiore, Elly Schlein ha incontrato Caterina Perri, la moglie di Serafino Congi, l’uomo tragicamente scomparso lo scorso 4 gennaio.

La donna si è rivolta direttamente alla segretaria del Partito Democratico, chiedendo con forza che il partito segua da vicino l’evolversi della vicenda e si faccia carico di una richiesta di verità e trasparenza.

“Chiedo solo che venga fatta chiarezza – ha dichiarato Caterina Perri – perché non è qualcosa che si può lasciar cadere nel silenzio, non si può far finta di niente. Io voglio capire cos’è andato in tilt nella sala operativa del 118 quel giorno. Ad oggi non ho ancora contezza di cosa sia realmente accaduto e del perché”.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37415Area Urbana22526Cosenza20612Archivio Storico News20456Provincia19923Italia8038In Evidenza7648Magazine3964

Correlati

Carica altri
Dario Rondinella
Altri articoli di Dario Rondinella
perdita acqua archi sambiasi cosenza
Area Urbana

Cosenza: in via Archi di Sambiasi, perdita d’acqua da oltre due...

COSENZA - Nella storica cornice del quartiere San Francesco d’Assisi, a pochi passi dalla bellissima scalinata che collega via Archi di Sambiasi a Corso...
Centro Famiglia 3.0
Area Urbana

A Rende nasce il Centro Famiglia 3.0: supporto alle famiglie e...

RENDE – E’ stato presentato a Rende dal sindaco Sandro Principe e dell’assessore al Welfare Daniela Ielasi, il Centro Famiglia 3.0. Il progetto prenderà...
Pietrafitta celebra San Rocco
Provincia

Pietrafitta celebra San Rocco con il tradizionale rito della “cuccìa”

PIETRAFITTA (CS) – Domani il borgo presilano di Pietrafitta, celebrerà  una delle sue ricorrenze più sentite: la festa di San Rocco, che quest’anno vedrà...
inaugurazione anno accademico
Area Urbana

Unical: inaugurazione anno accademico, Attanasio: “la Calabria ha grandi potenzialità di...

RENDE – Dal primo ottobre all’Università della Calabria, come ha annunciato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico, un’altra...
inaugurazione anno accademico UniCal
Area Urbana

Rende: inaugurazione anno accademico UniCal, crescono le iscrizioni e la sanità...

RENDE - Era emozionato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università della Calabria. Una inaugurazione che giunge al...
Regionali voto congiunto e indecisi
Area Urbana

Regionali: voto congiunto e indecisi, le variabili che sfuggono ai sondaggi

COSENZA - In Calabria, la campagna elettorale tra il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto e quello del centrosinistra Pasquale Tridico si sta caratterizzando anche...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA