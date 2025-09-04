HomeProvincia

San Giovanni in Fiore, avviata la stabilizzazione per otto assistenti sociali

"Sono convinta – ha affermato la sindaca Rosaria Succurro – che presto arriveremo a un contratto a tempo indeterminato"

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha incontrato in municipio gli otto assistenti sociali che da due anni operano nel territorio comunale, confermandone la permanenza in servizio e avviando un percorso per la loro stabilizzazione.

“Abbiamo rinnovato i loro contratti per un ulteriore anno – ha dichiarato Succurro – perché il loro lavoro, svolto con passione e spirito di servizio, è stato fondamentale per seguire i casi più gravi e più lievi e per custodire il tessuto sociale della nostra comunità”. “Gli assistenti sociali – ha aggiunto la prima cittadina – hanno saputo coniugare competenza e umanità. Hanno dato aiuto e conforto a famiglie e persone fragili. È giusto che il loro impegno venga riconosciuto con prospettive certe”. La sindaca ha quindi annunciato che il Comune ha avviato per loro un percorso di stabilizzazione.

“Sono convinta – ha affermato – che presto arriveremo a un contratto a tempo indeterminato. È un passo importante per i professionisti interessati e per tutta la comunità, che ha bisogno di servizi sociali stabili e qualificati”. Infine, Succurro ha chiarito la visione politica alla base della scelta amministrativa. “Abbiamo a cuore le sorti della nostra città. Per questo lavoriamo affinché donne e uomini possano avere i mezzi per costruire una famiglia con serenità e – ha concluso la sindaca – pensare al futuro con più certezza e tranquillità”.

