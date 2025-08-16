San Giovanni in Fiore, approvato il progetto per la mensa della scuola ‘Fratelli Bandiera’. Succurro: «Città sempre più a misura di bambino»

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – La giunta comunale di San Giovanni in Fiore ha approvato il progetto di riqualificazione della mensa scolastica “Fratelli Bandiera”, per un importo complessivo di oltre 230 mila euro. Diversi gli interventi previsti come la sostituzione degli infissi, il rifacimento completo della pavimentazione e l’ammodernamento degli impianti idrico, igienico-sanitario ed elettrico.

“La riqualificazione di questa mensa scolastica – dichiara la sindaca Rosaria Succurro – è un’opera necessaria e importante, che si inserisce nel più ampio programma della nostra amministrazione volto ad ammodernare, efficientare e migliorare gli spazi scolastici. Vogliamo garantire ai bambini, che sono la nostra priorità, luoghi accoglienti, belli, confortevoli e sicuri“.

“Assicuriamo – prosegue la sindaca – la quarta mensa nuova ai nostri bimbi. Mangiare sano e bene in ambienti curati è fondamentale, proprio come lo è fare lezione in scuole moderne, calde e sicure. Stiamo lavorando per consegnare alle famiglie servizi all’altezza delle loro aspettative e per sostenere la crescita armoniosa ed equilibrata dei nostri figli. Investire nella scuola – sottolinea Succurro – significa investire nel futuro della nostra comunità. Le nuove generazioni sono quelle che più di tutte possono interpretare e guidare il cambiamento culturale, civile e morale di cui oggi c’è grande bisogno. Per questo continuiamo a destinare risorse e attenzione alle strutture educative, con la convinzione che il benessere dei bambini passi anche dalla qualità degli ambienti in cui vivono ogni giorno”.

“Questo ennesimo intervento per la scuola ‘Fratelli Bandiera’ si aggiunge alle tante opere già realizzate o avviate per le scuole della città. Stiamo costruendo un percorso organico di rigenerazione degli spazi educativi, che ha come obiettivo quello di rendere San Giovanni in Fiore una comunità – conclude la prima cittadina – sempre più a misura di bambino“.