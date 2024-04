San Giovanni in Fiore approva contributi economici per le famiglie più bisognose

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «In giunta comunale abbiamo approvato la concessione di contributi economici per 34 nuclei familiari bisognosi della città, individuati dai Servizi comunali del welfare, anche in virtù dell’impegno costante degli otto nuovi assistenti sociali assunti dalla nostra amministrazione allo scopo di potenziare il settore, oggi fondamentale». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro.

«Il contributo in questione potrà essere speso in alimenti o nel pagamento di bollette e farmaci. Ci è parso doveroso intervenire con questa misura, in un periodo segnato da gravi problemi economici. Come ripeto da anni, nessuno deve restare indietro e il Comune deve farsi carico dei bisogni delle persone più deboli e fragili, che vanno sostenute soprattutto di fronte all’aumento del costo della vita e alle crescenti difficoltà che ne derivano».

«Continuiamo a lavorare con la testa e con il cuore – conclude la sindaca Succurro – per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona umana e, anche in virtù della riduzione degli sprechi e di una sana gestione del bilancio, per alleviare i pesi quotidiani delle famiglie che vivono a San Giovanni in Fiore».