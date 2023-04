San Giovanni in Fiore, aperto il cantiere per il restauro dell’Abbazia florense

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «Investiamo su San Giovanni in Fiore come città di turismo religioso e meta di cultura per un’ulteriore crescita dell’occupazione e dell’economia del territorio». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, a seguito dell’apertura ufficiale del cantiere per il restauro, il consolidamento e la valorizzazione dell’intero complesso dell’Abbazia florense. L’intervento in questione sarà realizzato grazie ad un finanziamento regionale di 2 milioni e mezzo di euro.

«L’Abbazia florense – ricorda la sindaca Succurro – è il principale monumento della città, legato all’opera profetica di Gioacchino da Fiore, l’abate calabrese che anticipò il Rinascimento italiano e il cui pensiero, arrivato nelle Americhe sin dai tempi dell’evangelizzazione francescana, costituisce un riferimento internazionale per la pace nel mondo e la speranza nel futuro».

«Peraltro, da oggi – continua la sindaca di San Giovanni in Fiore – il sito di Jure Vetere, in cui si trova la prima chiesa gioachimita, è di proprietà comunale a più di 20 anni dalla sua scoperta, in virtù di un altro finanziamento pubblico che abbiamo ottenuto presentando uno specifico progetto di rilancio. Questo è un altro passo fondamentale della nostra amministrazione, che punta a valorizzare i luoghi silani dell’abate Gioacchino attraverso il loro recupero integrale e il loro inserimento in circuiti di grande richiamo culturale e turistico». «Stiamo lavorando perché le nuove generazioni – conclude Succurro – possano tra qualche anno scegliere se restare in città oppure stabilirsi altrove».