San Giovanni in Fiore, ancora una volta intimidazioni al Centro antiviolenza: «vigliacchi»

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “Ancora una volta vigliacchi senza onore, probabilmente prezzolati, hanno preso di mira Donne e Diritti, rompendo la vetrata della porta d’ingresso del nostro Centro antiviolenza”. A denunciarlo in una nota la stessa associazione Donne e Diritti, all’ennesima intimidazione. “Proprio il giorno dopo l’evento della V edizione del premio Letterario promosso della nostra associazione, nel mentre scrittori, osservatori culturali , operatori sociali, intellettuali, organizzazioni di vario tipo e tutta la comunità non solo regionale, rendeva omaggio al grande lavoro svolto da Donne e Diritti e dalla nostra presidente Stefania Fratto, portando lustro al nostro paese.

Sono atti, che ci offendono, che ci producono rabbia e frustrazione. Mai avremmo pensato di essere minacciate, prese di mira, per il solo fatto di voler fare del bene, aiutare a dare dignità e protagonismo alle persone, più umili e marginali. Pensiamo di non sbagliare se immaginiamo che a compiere questi gesti non sono state donne. E proprio per questo, oltre che sulle forze dell’ordine, che abbiamo prontamente avvisate ed a cui abbiamo denunciato l’accaduto, crediamo di poter contare e facciamo appello, alle madri, alle nonne, alle figlie ed alle sorelle di aiutarci a denunciare, a far sentire soli coloro che hanno voluto e compiuto questi gesti indegni. Noi non molleremo, siamo convinte di essere nel giusto, che la nostra azione sta facendo prendere coscienza a tante ed a tanti che possiamo cambiare. Siamo nate dal basso, per conquistare e difendere diritti collettivi, libere da potentati e logiche subalterne e vogliamo continuare a vivere a San Giovanni in Fiore, in una comunità solidale, rispettosa, civile. Confidiamo sull’ impegno di tutte le Istituzioni”.