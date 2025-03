San Giovanni in Fiore: altre 4 nuove abitazioni per le famiglie in difficoltà. Il totale sale a 50

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Restituire dignità alle persone e dare nuova vita ai quartieri storici. È questo l’obiettivo dell’azione amministrativa della giunta comunale di San Giovanni in Fiore, guidata dalla sindaca Rosaria Succurro, che ha annunciato l’imminente consegna di quattro nuove abitazioni, acquistate e ristrutturate dal Comune per famiglie bisognose. «Stiamo costruendo una città più giusta e più viva», ha dichiarato la Sindaca. «Ogni chiave che consegniamo – ha precisato – è un segno di speranza e di futuro. Il diritto a un’abitazione comoda e accogliente è un principio di civiltà, ed è un impegno che stiamo mantenendo con i fatti».

Con le nuove assegnazioni, il numero di case destinate dall’Amministrazione Succurro alle famiglie in difficoltà raggiunge quota 50. È un risultato che va oltre la risposta all’emergenza abitativa e che si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana e di integrazione sociale. «Stiamo ripopolando i quartieri storici», ha spiegato Succurro, «che così recuperano il fascino di un tempo, con bambini, genitori, nonni e tanta bella umanità. È un percorso che restituisce identità ai luoghi e garantisce a tante persone una vita più serena». L’azione amministrativa della giunta di San Giovanni in Fiore prosegue con costanza e determinazione, per garantire alle famiglie il diritto alla casa e per rafforzare ulteriormente il senso di comunità.