San Giovanni in Fiore, al via il programma “Estate forense 2024”

SAN GIOVANNI IN FIORE – “Offrire il più ampio ventaglio di proposte di cultura, arte, spettacolo e divertimento per ogni età e gusto, quindi anche aumentare l’interesse turistico verso la città, il suo centro storico e i villaggi della Sila Grande ricadenti nel territorio sangiovannese”. E’ l’obiettivo di questa “Estate Florense” edizione 2024 che ha preso il via a San Giovanni in Fiore, nei giorni scorsi e terminerà a settembre inoltrato.

“Quest’anno – ha dichiarato il sindaco Rosaria Succurro, – abbiamo voluto migliorare il programma, sia per la quantità che per la qualità delle iniziative, coniugando l’esigenza di valorizzare il centro storico e l’Abbazia florense, anche con convegni sul rapporto tra Kandinskij e Gioacchino da Fiore, con quella di promozione dei luoghi e dei villaggi silani: da Lorica a Serrisi e Germano (Jarmänu), da Fantino ad Acquafredda”. “Secondo i dati, San Giovanni in Fiore – prosegue sempre il sindaco del comune della Sila cosentina – è il Comune calabrese più legato alla storia dell’emigrazione, perciò non potevamo non prevedere la Festa dell’emigrante e altri appuntamenti centrati sulla tradizione enogastronomica locale e sulla vita di un tempo nell’area silana. Dalle mostre di pittura di Vincenzo Squillacioti e Giancarlo Siniscalchi alla mostra fotografica di Emilio Arnone, l’arte sarà protagonista. Avremo poi eventi, come “Bosco vivo”, basati sull’identità montana, e appuntamenti di grande richiamo come la “Fiera dell’agricoltura” e la “Fiera tradizionale”, concerti di classica, di jazz e, a parte, uno dei “Neri per caso” e un altro di Paolo Belli. Ancora, avremo sagre di rilievo, cinema all’aperto, l’“Infiorata” nel rione antico Cugnäle, serate con dj e altre in cui verranno reinterpretati brani di Battiato, Jovanotti e Pooh, arte di strada con musica e teatro, la Gara dei carri in località Jarmänu, la Festa della fontana ad Acquafredda, la “Festa della birra”, la “Festa di San Giuvanniellu” e la “Festa della Pro loco”, una selezione di “Miss Italia” e lo storico concorso di “Miss Pacchiana”. Inoltre, in città vedremo una particolare serata interculturale con musica ecuadoriana e senegalese, la “Giornata nazionale delle auto d’epoca”, balli in piazza, le vecchie glorie del calcio nel “Memorial Aiello-Bitonti”, stand gastronomici, animazioni e laboratori per bambini, il Centro estivo comunale alla sua quarta edizione, balli all’aperto sotto le stelle e una tappa dell’evento speciale “Favurìti”, con l’imprenditore antimafia Nino De Masi e il cantautore Peppe Voltarelli, fra l’altro più volte vincitore della “Targa Tenco” “. ““Estate florense 2024” si basa su storia, tradizione, bellezze, profumi, sapori, richiamo turistico, orgoglio identitario e innovazione, per lanciare un messaggio – ha concluso il sindaco Succurro – potente: si può cambiare e vincere partendo dalle proprie risorse, che non vanno mai sottovalutate né perdute”.