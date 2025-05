San Giovanni in Fiore, al via il corso di autodifesa per la Polizia locale e i dipendenti comunali

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – È iniziato nel Municipio di San Giovanni in Fiore il corso di autodifesa rivolto al Corpo della Polizia locale e a tutte le dipendenti comunali. L’iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca Rosaria Succurro, rappresenta una novità assoluta per il Comune. «Ho voluto questo corso – ha detto la Sindaca – sia perché utile, sia perché trasmette autostima, come sa bene chi conosce queste tecniche».

Il corso è tenuto dal maestro Raffaele Napoli, 6° Dan di Judo, con un’esperienza di oltre 50 anni nella disciplina, esperto di Jujitsu e insegnante di Mga (Metodo globale di autodifesa) da più di 30 anni. Napoli è anche tecnico della Fondazione Roberta Lanzino, impegnata nella tutela delle donne.

Il percorso formativo, centrato sulla prevenzione e sull’autodifesa, avrà una durata complessiva di 18 ore. Al termine, gli agenti della Polizia locale e le dipendenti comunali avranno acquisito le conoscenze essenziali per fronteggiare situazioni di pericolo.

«Sono fiera dei nostri dipendenti – ha aggiunto la Sindaca Succurro – perché alle competenze amministrative e tecniche ne aggiungeranno altre. Come si dice, impara l’arte e mettila da parte». La Sindaca ha espresso gratitudine al maestro Napoli. «Grazie – ha affermato Succurro – per la sua preziosa disponibilità».

La prima cittadina di San Giovanni in Fiore ha infine sottolineato l’importanza di un percorso che rafforza le competenze pratiche personali e concorre a promuovere maggiore sicurezza e consapevolezza personale tra i dipendenti comunali.