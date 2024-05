San Giovanni in Fiore, aggredita dal marito chiama i carabinieri: in arresto 35enne

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – A San Giovanni in Fiore, i carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne per maltrattamenti alla moglie convivente. I militari sono tempestivamente intervenuti quando la donna ha chiesto aiuto tramite la centrale operativa della Compagnia di Cosenza. Giunti sul posto, hanno individuato l’indagato, vicino la sua abitazione, intento ad allontanarsi.

La donna, trovata in evidente stato di agitazione, era stata poco prima offesa ed aggredita dal marito, tanto da doversi recare presso l’ospedale per le cure del caso. Non era la prima volta che subiva simili violenze e vessazioni. Al termine dei preliminari accertamenti, l’indagato, tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, è stato associato, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, presso la casa circondariale di Cosenza, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP presso il locale Tribunale.