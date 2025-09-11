HomeProvincia

San Giovanni in Fiore, 100 mila euro per il Parko Fiore. La sindaca: «Sarà un piccolo polmone verde»

Succurro spiega che l'opera sarà prossima alla realizzazione. Si tratterà di un parcheggio moderno, ordinato e sostenibile, arricchito da spazi verdi, arredi urbani, fontana pubblica e percorsi pedonali

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un parcheggio moderno, ordinato e sostenibile, arricchito da spazi verdi, arredi urbani, fontana pubblica e percorsi pedonali. Si tratta di Parko Fiore, un nuovo intervento di rigenerazione urbana, prossimo alla realizzazione in via Gregorio Laude, a San Giovanni in Fiore. “Parko Fiore sarà un altro luogo di riferimento e – afferma la sindaca Rosaria Succurro – diventerà un piccolo polmone verde all’interno del centro storico. Sarà un luogo di incontro e socialità bello e funzionale. È un’opera al servizio della comunità, che contribuisce a elevare la qualità ambientale e a dare un’immagine rinnovata della città”.

Finanziato con 100mila euro pubblici ottenuti dall’amministrazione in carica, il progetto si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana iniziata negli ultimi anni sotto la guida della giunta Succurro con la realizzazione di una serie di importanti interventi, tra cui piazza Cinque Angeli con il parco giochi al Bacile; i parchi giochi di Macchia di Lupo, dell’Olivaro e di via 25 Aprile; la ristrutturazione delle case del centro storico e l’ultimazione di quelle dell’Olivaro per l’assegnazione di oltre 50 alloggi a canone agevolato fino alla Cittadella dello sport ed il lungolago di Lorica.

“Il filo conduttore è la volontà di riqualificare i quartieri e migliorare nel concreto la vita delle persone. Con Parko Fiore, compiamo un ulteriore passo in avanti – conclude la sindaca – in questa direzione”.

