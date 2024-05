A San Giorgio Albanese l’infiorata colorerà il borgo arbëreshë

SAN GIORGIO ALBANESE (CS) – Il borgo di Mbuzati si appresta ad accogliere la competizione a colpi di creatività e colore. La quarta edizione dell’Infiorata è in programma domenica prossima 2 giugno. Associazioni, scuole, semplici cittadini, comitati possono partecipare iscrivendosi entro le 12.00 di martedì 28 maggio. Il modulo d’iscrizione compilato ed il progetto che si intende realizzare vanno trasmessi all’indirizzo protocollo.sangiorgioalbanese@asmepec.it o consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente in via San Francesco.

Le infiorate saranno realizzate nel centro storico, su via Roma e nel piazzale antistante la chiesa di San Giorgio Megalomartire. Il Comune provvederà a fornire sale e colori. Le opere realizzate saranno soggette ad una duplice votazione: sulla pagina Facebook del Comune, dove sarà possibile votare fino alla mezzanotte di lunedì 3 giugno; e quelli raccolti in un’apposita urna posizionata nel piazzale della Chiesa.