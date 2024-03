SAN FILI (CS) – Ancora una incidente lungo le strade Calabresi. Uno scontro, che ha coinvolto tre auto e una moto, è avvenuto lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, nei pressi del bivio per San Fili, km 13,500 della Statale in provincia di Cosenza. Al momento una persona risulterebbe ferita e portata in ospedale dai sanitari del 118. La Statale è bloccata alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e rimuovere i mezzi incidentati.

Seguono aggiornamenti