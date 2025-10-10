HomeProvincia

San Fili, riparte la rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali”: spettacoli fino a dicembre

Riprendono da questa sera gli appuntamenti al teatro “Francesco Gambaro” sotto la direzione artistica di Lindo Nudo. Una stagione teatrale organizzata dalla compagnia Teatro Rossosimona e dall’amministrazione comunale guidata da Linda Cribari

SAN FILI (CS) – Riprendono da questa sera gli appuntamenti della rassegna “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali” del teatro “Francesco Gambaro” di San Fili sotto la direzione artistica di Lindo Nudo. Una stagione teatrale, giunta alla quarta annualità, che nasce dalla sinergia fra la compagnia Teatro Rossosimona e l’amministrazione comunale guidata da Linda Cribari con l’intento di portare il teatro fra la gente e la gente a teatro.

Sei gli spettacoli in programma per la cartellone autunnale che riparte con un una nuova produzione di Rossosimona dal titolo “Benvenuti a casa vostra!” in scena proprio questa sera alle 21.

San Fili, al via “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali”: lo spettacolo di questa sera

Un testo comico, scritto, diretto e interpretato da Paolo Mauro, Andrea Solano e Marco Tiesi, che svela la sua natura già nel titolo, invitando il pubblico a mettersi comodo, come nel salotto di casa propria.  Lo spettacolo è privo di qualsivoglia filtro tra lo spettatore e la scena, niente pareti visibili o invisibili: al contrario, un’interazione continua con il pubblico che lo rende parte attiva del tutto. I tre mattatori interpretano diversi personaggi e cambiano agilmente ritmo e registro, offrendo sì qualche interessante spunto di riflessione ma, soprattutto, tanta comicità: energica, politicamente scorretta, a tratti surreale, irriverente, certamente coinvolgente, esilarante. La direzione di produzione è di Lindo Nudo.

San Fili, “Tutti a teatro – Viaggio nei generi teatrali”: il resto della rassegna

Gli altri spettacoli in cartellone sono: “Tetris”, di Ciro Lenti, con Antonio Filippelli e Marco Silani in programma domenica 26 ottobre alle 18; “Quattro pezzi facili meno una”, di Francesco Aiello e Giovan Battista Picerno, con Francesco Gallelli in calendario domenica 9 novembre alle 18.

Si continua con “Tutti siamo Malala. Storie di sogni e di pace”, di Dora Ricca, con Marianna Esposito previsto per mercoledì 19 novembre alle 10 con una matinée per le scuole; “Ars Longa Vita Brevis”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Castriota Scanderbeg in cartellone domenica 23 novembre alle 18.

Ultimo appuntamento è con “Mi importa. La rivoluzione parte da Barbiana?”, scritto, diretto e interpretato da Lorenzo Praticò in programma domenica 6 dicembre alle 20.30.

