San Fili, realizzata sulla Statale 107 la piazzola dell’elisoccorso per le emergenze stradali

SAN FILI (CS) – Nel Comune San Fili, lungo la Statale 107 Silana Crotonese, è stata completata la piattaforma per l’atterraggio dell’elisoccorso in uso al Servizio Medico di Emergenza (HEMS) per le emergenze stradali. Un’opera importantissima, che gioca un ruolo vitale nel fornire cure mediche tempestive e specializzate, nel trasporto rapido dei pazienti e nel supporto in situazioni di emergenza. Voluta fortemente dal dottor Pasquale Gagliardi, la piazzola di atterraggio è stata realizzata in una zona del cosentino troppo spesso teatro di tragici incidenti dove la tempestività dei soccorsi gioca un ruolo fondamentale.

“San Fili al centro della promozione della cultura del soccorso d’emergenza sanitaria – ha commentato l’amministrazione comunale nel comunicare il completamento dell’opera. Realizzata nel territorio di San Fili, nella piazzola di sosta che insiste lungo la S.S. 107, un’eli superficie di emergenza stradale, grazie alla tenacia di un medico straordinario: il dottor Pasquale Gagliardi, ideatore del progetto, dell’architerro Pietro Silletta, dirigente dell’Anas e della sindaca di San Fili Linda Cribari. La buona riuscita dell’impresa è da ascrivere allo spirito di collaborazione maturato tra tutti i protagonisti di questo grandioso progetto che ha l’obiettivo di garantire un servizio tempestivo nei casi di soccorsi tempo-dipendenti, perché soltanto così è possibile salvare vite e incidere soprattutto sulla qualità della successiva guarigione. L’efficienza sanitaria è un diritto di tutti”!