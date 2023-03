San Fili lancia il concorso letterario nazionale ‘Le Notti delle Magare – X edizione’

SAN FILI (CS) – Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, in cui sono pervenuti oltre 40 elaborati tra fiabe e favole e quasi 50 racconti brevi, scritti da studenti e studentesse di diversi Istituti Scolastici e autori e autrici provenienti da tutta Italia, il Comune di San Fili bandisce la X Edizione del Concorso Letterario Nazionale “Le Notti delle Magare”, con la direzione artistica del Professore Pierfrancesco Musacchio.

Il concorso nasce dall’esigenza di diffondere la pratica della scrittura, della narrazione e della lettura, veicolando un messaggio di attenzione e rivalutazione del nostro patrimonio culturale che ruota intorno ad elementi di forte identità: Le “Magare”, naturali depositarie della conoscenza di antichi misteri, naturopate, guaritrici, ed è diventato prospettiva educativa ed eredità di un mondo affascinante, misterioso e distintivo da consegnare alle giovani generazioni come capitale identitario da far conoscere e trasmettere.

Il concorso si articolerà nelle seguenti sezioni:

• Sezione Fiabe, Scuola Primaria: individuale o in gruppo – entro il 30/05/2023

• Sezione Fiabe, Scuola Secondaria di I Grado: individuale o in gruppo – entro il 30/05/2023

• Sezione Novelle, Scuola Secondaria di II Grado: individuale o in gruppo – entro il 30/05/2023

• Sezione Racconti Brevi, Autori e Autrici: individuale o in gruppo – entro il 18/06/2023 I premi sono così suddivisi:

• Sezione Fiabe, Scuola Primaria: attestato nominativo e buono libro dell’importo di € 200,00

• Sezione Fiabe, Scuola Secondaria di I Grado: attestato nominativo e buono libro dell’importo di € 200,00;

• Sezione Novelle, Scuola Secondaria di II Grado: attestato nominativo e buono libro dell’importo di € 200,00;

• Sezione Racconti Brevi, attestato nominativo e premio in denaro dell’importo di € 500,00.

I lavori devono pervenire, in PDF, all’indirizzo e-mail: lenottidellemagare.sanfili@gmail.com.

Il Regolamento è consultabile sul sito istituzionale, all’indirizzo: www.comune.sanfili.cs.it