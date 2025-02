San Fili: incontro sulla Ricerca Oncoematologica e sui benefici per i pazienti

- Advertisement -

SAN FILI (CS) – Appuntamento domani, 15 febbraio, alle 17,00 al teatro “F. Gambaro”. L’obiettivo è fare il punto sulla ricerca oncoematologica e sui benefici che questa porta ai pazienti. Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti temi:

• L’importanza della ricerca oncoematologica: i traguardi raggiunti, le nuove terapie disponibili e le prospettive future per il trattamento delle malattie ematologiche.

• I benefici per i pazienti: un focus sulla qualità della vita e le opportunità di guarigione per i pazienti in cura presso l’U.O.C. di Ematologia dell’AO di Cosenza.

• Gli obiettivi a breve e lungo termine dell’Azienda Ospedaliera: il miglioramento delle strutture e dei servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni dei pazienti, evitando loro di dover ricorrere a centri lontani.

• Il ruolo fondamentale delle Sezioni AIL: l’impegno nella raccolta fondi per sostenere la ricerca (in collaborazione con il GIMEMA) e l’offerta quotidiana di servizi gratuiti ai pazienti.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo, tra cui il Dott. Marco Vignetti, Presidente della Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto), il Dott. Vitaliano De Salazar, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Annunziata” di Cosenza, e il Prof. Massimo Gentile, Direttore dell’U.O.C. di Ematologia del Mariano Santo. La loro esperienza e il loro impegno contribuiranno a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca e delle strutture dedicate alle malattie ematologiche.