San Fili, incidente tra due auto e un bus. Riaperta al traffico la Statale 107

RENDE (CS) – È stata riaperta dopo quasi 7 ore la Statale 107 Silana Crotonese, chiusa questa mattina intorno alle 9 per un violento incidente che ha coinvolto due auto ed un pullman nel comune di San Fili, al chilometro 12+850.

L’incidente ha provocato due feriti, di cui solo una in condizioni un pò più serie. Una donna di 42 anni trasportata in ospedale per una frattura ad una gamba. Per tutta la mattina e buna parte del pomeriggio, il traffico veicolare è stato deviato sulla vecchia Statale per consentire i rilievi del caso, la rimozione dell’autobus e delle due auto incidentate e la pulizia della sede stradale da tutti i detriti.