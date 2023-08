San Fili e le ‘Notti delle Magare 2023’, domani la Notte bianca e il Festival della Birra

SAN FILI (CS) – Anche quest’anno torna l’appuntamento con la Notte Bianca, evento organizzato dal Comune di San Fili, che rientra negli appuntamenti delle Notti delle Magare 2023, una tra le manifestazioni più attese e amate dell’estate e che sta accompagnando i visitatori che arrivano nel pittoresco borgo del cosentino, con una varietà di piccole e grandi manifestazioni, concepite per coinvolgere tutti i partecipanti con premi letterari, performance artistiche e musicali, laboratori creativi, proiezioni cinematografiche, mostre d’arte, fiere di prodotti tipici ed artigianali, oltre a degustazioni e vendite di specialità locali.

L’obiettivo principale di questa manifestazione è la valorizzazione delle “Magare”, elemento di forte identità popolare intorno al quale ruotano tradizioni e antiche leggende. Questo affascinante personaggio, simbolo dell’eredità culturale di San Fili, è il fulcro delle numerose iniziative previste fino a settembre e in cui ricade anche la notte bianca e il festival della birra artigianale in programma domani.

Protagonista della lunga notta di San Fili sarà la musica live, con i Takabum Street Band, il doppio concerto di Tony Esposito Band e della Tribute Band Ufficiale di Jovanotti ‘Pensieri Positivi. Spazio poi al Dj Set di DJ Nadja. Ma la vera novità della Notte Bianca di quest’anno è la I Edizione del ‘Beer Night – La Notte delle Birre Artigianali’, organizzata dalla Birreria Indipendente, e che vedrà la partecipazione dei Dark Mountain Bros. Immancabili poi gli stand enogastronomici con prodotti tipici e street food. Appuntamento domani 27 agosto 2023 dalle ore ore 21:000 – Piazza Don Luigi Magnelli.

A disposizione il servizio di Navetta

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione, dalle ore 20:00 e in servizio continuativo, il servizio navetta in partenza dalla stadio comunale “Dante De Lio” (Frassino) e arrivo nei pressi del bivio per Bucita (Piazzetta Francesco Cesario). Dalle ore 20:00 alle ore 21:30 e dalle ore 00:30 alle ore 01:30, la navetta farà il giro completo, con fermata anche a Piazza Miniaci (Bucita).