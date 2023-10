San Fili, al via la rassegna ‘Tutti a teatro – viaggio nei generi teatrali’

SAN FILI (CS) – Dopo lo straordinario successo della prima edizione, questa sera alle 18 presso il Teatro Comunale “Francesco Gambaro“, la prima parte della seconda stagione teatrale 2023/2024, che avrà inizio con lo spettacolo “La mia idea. Memora di Joe Zangara”, dalla coproduzione di Zahir e Teatro Rossosimona.

Una ricca rassegna ispirata alla varietà di generi e registri tematici: drammaturgia contemporanea, commedia sociale, concerto teatrale, teatro di figura e teatro scuola, per riflettere sulla natura dell’animo umano, per fare memoria collettiva, ma anche per sorridere e condividere le emozioni che solo lo spettacolo dal vivo può regalare. Un cartellone che si completa con la proposta pensata per le scuole, volta ad esplorare le ricadute degli strumenti performativi nei processi di apprendimento, a cui parteciperanno importanti Compagnie: Lalineasottile, Teatro della Libellula, TeatroP, Libero Teatro.

La stagione teatrale, promossa dal Comune di San Fili, in collaborazione con il Teatro Rossosimona, e la Direzione Artistica di Lindo Nudo, vuole esaltare il senso più vero e significativo dell’avventura in scena che è in fondo quello di accedere all’inesauribile ricchezza dell’essere per poterla celebrare in tutte le sue sfumature e per aderire ad una visione del sé, dell’altro, del mondo e della natura sempre più inclusiva, unificando al tempo stesso la nostra più vera identità.

• 14 ottobre 2023 – ore 18:00 | 𝐋𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐚. 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐉𝐨𝐞 𝐙𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫𝐚 – Zahir e Teatro

Rossosimona

• 29 ottobre 2023 – ore 18:00 | 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐀𝐫𝐠𝐨̀ – Teatro Rossosimona

• 19 novembre 2023 – ore 18:00 | 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 – Lalineasottile

• 26 novembre 2023 – ore 18:00 | 𝐅𝐚𝐛𝐞𝐫’𝐬 𝐅𝐚𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – Teatro Rossosimona

• 29 novembre 2023 – ore 10:00 | 𝐑𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐙𝐚𝐦𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐚 – Teatro della

Libellula

• 09 dicembre 2023 – ore 20:30 | 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐆𝐚𝐲 – Teatro Rossosimona

• 10 dicembre 2023 – ore 18:00 | 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐆𝐚𝐲 – Teatro Rossosimona

• 12 dicembre 2023 – ore 10:00 | 𝐔𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐮𝐫𝐚 – TeatroP

• 16 dicembre 2023 – ore 20:30 | 𝐈𝐥 𝐓𝐮𝐛𝐨 – Libero Teatro

• 17 dicembre 2023 – ore 18:00 | 𝐈𝐥 𝐓𝐮𝐛𝐨 – Libero Teatro