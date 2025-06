San Donato di Ninea: escursionisti si perdono insieme ai loro cani, recuperati

- Advertisement -

SAN DONATO DI NINEA (CS) – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi in località Piano di Lanzo, sotto il Monte Pellegrino, dove due giovani escursionisti e i loro cani sono rimasti bloccati in una zona particolarmente impervia, caratterizzata dalla fitta vegetazione. Durante l’escursione, uno dei due ragazzi ha riportato un infortunio, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha immediatamente allertato la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, richiedendo il supporto aereo.

Alle 19:45 l’elicottero Drago VF-159 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno ha raggiunto l’area, recuperando il ferito e trasportandolo in zona sicura, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 con un’ambulanza. Il secondo escursionista, illeso, è stato raggiunto via terra dagli operatori del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, che lo hanno riaccompagnato in sicurezza insieme ai due cani, entrambi tratti in salvo senza conseguenze. Alle operazioni ha collaborato anche il Soccorso Alpino, fornendo supporto tecnico e logistico in un’area difficile da raggiungere.