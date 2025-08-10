San Donato di Ninea: escursionisti in difficoltà sul Cozzo del Pellegrino, avviate le operazioni di recupero

- Advertisement -

SAN DONATO DI NINEA (CS) – Intervento congiunto di soccorso in montagna nel pomeriggio di oggi per due escursionisti rimasti bloccati nell’area di Cozzo del Pellegrino, conosciuta anche come Monti di San Donato o Dorsale del Pellegrino, all’interno della catena dell’Orsomarso, nel Cosentino.

A lanciare l’allarme sarebbero stati gli stessi escursionisti che secondo le prime informazioni, non presenterebbero problematiche sanitarie, ma si trovano in oggettiva difficoltà per rientrare. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, insieme agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria e al personale della Guardia di Finanza specializzato in soccorso alpino.

In aggiornamento