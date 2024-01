San Demetrio Corone: il 2024 si apre con la magia della canzone e del cinema italiano nel mondo

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Il nuovo anno a San Demetrio Corone, si apre con la magia della musica e della grande tradizione italiana. Questa sera alle 21, al teatrino del collegio di Sant’Adriano sarà portata in scena la commedia romantica “Baci d’amore & Canzoni” della Compagnia Teatrale BA17, che a distanza di tre anni dalla sua prima apparizione in scena continua a raccogliere consensi e ad emozionare il pubblico, arriva nel cuore dell’Arbëria. L’ingresso è libero e lo spettacolo si presenta in una veste rinnovata dal punto di vista musicale, con l’inserimento della soprano Giuliana Tenuta che insieme al tenore Amerigo Marino costituiscono la colonna sonora portante dello spettacolo. A raccontare la grande epopea delle storie d’amore del cinema e del teatro italiano nel mondo è la voce magnetica di Angelica Artemisia Pedatella, regista e autrice del testo, accompagnata dal racconto danzante dei bravissimi Giada Guzzo e Raphael Burgo che con le loro evoluzioni coreografiche mettono in scena le emozioni vocali dello spettacolo.

A curare costumi e scene è Silvana Esposito, che torna a questo spettacolo con emozione: «Questo spettacolo è quello del mio incontro con BA17 e con Angelica, per cui lo porto nel cuore in modo particolare: è, semplicemente, uno spettacolo bello! Emoziona, racconta, alterna ironia a momenti più intensi, racconta la storia e insieme sembra una favola. A “Baci d’Amore” io devo tanto, come lo dobbiamo tutti quanti ed è una felicità aprire questo nuovo anno con questa nostra perla».

Lo spettacolo mette in scena la storia d’Italia tra Ottocento e Novecento, raccontata attraverso le grandi storie d’amore del cinema e del teatro italiani e della grande tradizione canora che ha reso il Belpaese amato ovunque.

«Baci d’amore è un miraggio e un incanto – spiega la regista, autrice e interprete Angelica Artemisia Pedatella – perché ci mette a contatto con il grande sogno italiano, quell’atmosfera di dolce vita che il mondo ci ha invidiato. Lo spettacolo è costruito su una tempistica serrata e svela qualche scoop che rende la nostra storia davvero speciale. La nostra arte ha reso lo stivale la calzatura culturalmente più elegante della storia. Non dobbiamo dimenticarlo e il nostro teatro lo ricorda!».

Proprio per lo spessore culturale e la capacità di arricchire e divertire, lo spettacolo è stato selezionato all’interno delle proposte della stagione invernale di San Demetrio Corone, curata dal manager Paolo Fata, e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata da Ernesto Madeo, con la solita attenzione alla qualità e alla cultura unite alla capacità di intrattenere piacevolmente. Lo spettacolo è arricchito dai documenti storici videoproiettati che lanciano lo spettatore direttamente nelle atmosfere che musica e parole evocano. «Lo spettacolo ripercorre il grande sogno che l’Italia è stata capace di veicolare per oltre un secolo e noi siamo orgogliosi di portarlo in scena», conferma Raffaele Guzzo, direttore di scena e responsabile della comunicazione.

In un inverno davvero ricco di lavoro, “Baci d’Amore & Canzoni” riporta in scena il primo team BA17 che continua a dimostrare nel tempo una capacità di dialogo con il pubblico e una compattezza umana ammirabili. «Lo spettacolo della Compagnia Teatrale BA17 – assicura il sindaco Madeo – è un prodotto di qualità che indubbiamente regala al nostro cartellone un momento di alta cultura e di intrattenimento puro, una formula davvero riuscita che descrive lo sforzo che questa Amministrazione sta compiendo: coltivare un sogno. Il teatro ci aiuta indubbiamente a confermare il nostro messaggio e lo fa, stavolta, regalando momenti di bellezza anche a noi che siamo sempre al lavoro per questo luogo che amiamo».