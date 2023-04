San Demetrio Corone, 12 defibrillatori installati in tutte le aree del paese

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Oggi pomeriggio alle 17.30 il convegno “Prendiamoci a cuore. Cardio protezione: istruzioni per un uso responsabile”; un evento scientifico promosso dall’Amministrazione comunale di San Demetrio Corone, che si terrà nel Teatrino del Collegio di Sant’Adriano. L’occasione scaturisce dalla presentazione ufficiale dell’area cardio protetta che da qualche mese copre tutto il territorio comunale, con l’installazione di 12 postazioni di defibrillatori ubicate nel centro abitato (Rione Croci, Via Roma, Zona Murmurico, Impianti sportivi, Municipio, Piazza coperta e ingresso su via Dante del Parco di Sant’Adriano) e nelle frazioni di Gurza, Macchia Albanese, San Nicola, Sant’Agata e Sofferetti.

Il progetto, del costo complessivo di 24.705 euro, tra acquisto dei defibrillatori e corso di formazione, ha avuto come principale regista il Consigliere delegato alla Salute del Comune di San Demetrio Corone, Gennaro Mauro. L’incontro pubblico, introdotto e coordinato dal giornalista Pasquale De Marco, sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Ernesto Madeo, dal Direttore UOC Cure Primarie del Distretto Ionio Nord, Mariabeatrice Filici, dal Direttore sanitario dell’ASP di Cosenza, Martino Rizzo, e dal Dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo di San Demetrio, Concetta Smeriglio.

Di seguito gli interventi sul tema di: Alessandra Marchianò (pbDiagnostici), che parlerà di “Inquadramento normativo e principali criticità”; Piero Belmonte (pdDiagnostici), che tratterà di “Update Defibrillatori”; Mario Faraca (medico di Pronto Soccorso) su “Arresto cardiaco”; Pasqualina Straface (Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Calabria). Al termine dei lavori verranno consegnati gli attestati e i tesserini ai 43 volontari che hanno seguito il corso “Manovre di primo soccorso con l’impiego del defibrillatore”.