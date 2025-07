San Cosmo Albanese: “SP 183 pericolosa e piena di buche”: rettore del Santuario scrive alla presidente Succurro

- Advertisement -

SAN COSMO ALBANESE (CS) – A scriveere è il rettore del Santuario Diocesano dei SS Cosma e Damiano, Papàs Giuseppe Barrale, per sottoporre all’attenzione della presidente Succurro le gravi condizioni di degrado in cui versa la Strada Provinciale 183, “principale e pressochè unica via d’accesso al nostro centro abitato e, di conseguenza, al Santuario che Lei ha già avuto modo di visitare”.

“In occasione di questo Anno Giubilare, lo stesso Santuario è stato designato dalla Diocesi di Lungro (Cs) come Chiesa Giubilare e per ciò, si sta verificando un maggiore afflusso di fedeli e pellegrini provenienti da tutto il territorio e oltre”.

“Tuttavia – scrive il rettore – le attuali condizioni della sede stradale – caratterizzata da dissesti, buche, scarsa segnaletica e assenza di adeguata manutenzione – costituiscono non solo un serio pericolo per l’incolumità degli utenti della strada, ma provoca grandi disagi per i fedeli che vogliono raggiungere il nostro Santuario. Sicuro di intraprendere anche il sentire della cittadinanza e delle Autorità civili locali – conclude Papàs Barrale – Le chiedo di valutare l’opportunità di un urgente intervento da parte degli uffici competenti affinchè si possa garantire la sicurezza e la dignità dell’accesso al Santuario, proprio in questo tempo di grazia, per tutti i fedeli che vi si recano”.