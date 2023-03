Salute, giornata di prevenzione senologica al Comune di Piane Crati

PIANE CRATI (CS) – Il commissario straordinario del Comune di Piane Crati, d.ssa Antonella Vecchio, ha promosso per sabato prossimo 1° aprile, una giornata di prevenzione senologica. L’attività di screening medico, organizzata in collaborazione con le associazioni ARCO e ANCRI, ha registrato la disponibilità del dott. Sisto Milito, dirigente medico dell’Asp di Cosenza che assicurerà la competente prestazione medica, e della d.ssa Patella, medico di base, che metterà a disposizione il proprio ambulatorio.

Il servizio, predisposto dal Comune, ha l’obiettivo di dare la possibilità a tutte le donne di Piane Crati che si prenoteranno (max 30) di sottoporsi alla visita senologica ed ecografica e di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Slogan della giornata “la prevenzione salva la vita”: i controlli periodici, l’autopalpazione e le indagini diagnostico-strumentali, sono infatti gli strumenti migliori per combattere il carcinoma alla mammella. L’ecografia al seno per le ragazze e la mammografia per le donne over 40 sono utili a ridurre sensibilmente i tumori al seno evitando battaglie lunghe e difficili.

L’appuntamento è per sabato 1 aprile, dalle ore 15 alle 20, presso lo studio medico della d.ssa Patella in viale della Repubblica a Piane Crati.