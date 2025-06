“Ruga in Fiore”: il borgo di Pietrafitta sboccia tra arte, fiori e tradizione

- Advertisement -

PIETRAFITTA (CS) – Venerdì 27 giugno, a partire dalle 17:30, un insieme di colori, profumi e creatività animerà le vie del suggestivo borgo di Pietrafitta grazie all’iniziativa “Ruga in Fiore“. Un evento pensato per coinvolgere attivamente i residenti del comune presilano, chiamati ad abbellire i propri vicoli con fiori, piante e decorazioni artistiche.

La manifestazione, promossa dall’associazione “Il Cammino Florensi” e patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Tonino Muto, punta alla valorizzazione del borgo di Pietrafitta, con il coinvolgimento dei residenti.

“L’iniziativa – ha dichiarato il primo cittadino – si inserisce nel quadro delle attività che l’Amministrazione ha messo in campo per promuovere e rilanciare il nostro borgo, puntando sul decoro urbano e sul potenziamento dell’offerta turistica e culturale che Pietrafitta è in grado di offrire.” La giornata si concluderà con la premiazione della “ruga” più bella, selezionata da un’apposita giuria.