Rubate le offerte dei fedeli dalla Cattedrale di Lungro, denunciato il presunto autore

LUNGRO (CS) – I carabinieri sono risaliti al presunto autore del furto aggravato commesso nella Cattedrale di San Nicola di Mira di Lungro la mattina del 14 settembre scorso. La cattedrale è la principale Chiesa dell’Eparchia di Lungro, con giurisdizione su tutte le parrocchie dei centri arbereshe dell’Italia meridionale praticanti il rito greco-bizantino.

Il furto

Dopo la denuncia del parroco e le immediate indagini dei militari è stata ricostruita tutta la dinamica del furto, poi confermata anche dalle dichiarazioni dall’indagato con il proprio avvocato: il giovane si sarebbe introdotto da una finestra lasciata aperta al primo piano, sfruttando un’impalcatura sul retro della Cattedrale per via di alcuni lavori di ristrutturazione in corso.

Dopo essere riuscito ad entrare, si sarebbe immediatamente recato nella sacrestia al piano terra, ed avrebbe asportato diverse centinaia di euro di offerte dei fedeli, tentando addirittura d’impossessarsi di una lamina in oro e in argento raffigurante Santa Parasceve e posta sul suo Sacro Reliquiario, dal valore economico altissimo, ma dal valore religioso inestimabile. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.