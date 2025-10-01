HomeProvincia

Rubate le offerte dei fedeli dalla Cattedrale di Lungro, denunciato il presunto autore

Il giovane avrebbe anche tentato di portare via una lamina in oro e in argento raffigurante Santa Parasceve dal valore economico altissimo e dal valore religioso inestimabile

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

LUNGRO (CS) – I carabinieri sono risaliti al presunto autore del furto aggravato commesso nella Cattedrale di San Nicola di Mira di Lungro la mattina del 14 settembre scorso. La cattedrale è la principale Chiesa dell’Eparchia di Lungro, con giurisdizione su tutte le parrocchie dei centri arbereshe dell’Italia meridionale praticanti il rito greco-bizantino.

Il furto

Dopo la denuncia del parroco e le immediate indagini dei militari è stata ricostruita tutta la dinamica del furto, poi confermata anche dalle dichiarazioni dall’indagato con il proprio avvocato: il giovane si sarebbe introdotto da una finestra lasciata aperta al primo piano, sfruttando un’impalcatura sul retro della Cattedrale per via di alcuni lavori di ristrutturazione in corso.

Dopo essere riuscito ad entrare, si sarebbe immediatamente recato nella sacrestia al piano terra, ed avrebbe asportato diverse centinaia di euro di offerte dei fedeli, tentando addirittura d’impossessarsi di una lamina in oro e in argento raffigurante Santa Parasceve e posta sul suo Sacro Reliquiario, dal valore economico altissimo, ma dal valore religioso inestimabile. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

bombole gas 01 gdf

Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra 70, denunciato un...

Calabria
CROTONE - I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un...

Bonus elettrodomestici 2025, fino a 200 euro di sconto | A chi spetta e...

Italia
COSENZA - Manca poco per l'avvio del bonus elettrodomestici 2025 ed è per questo che i beneficiari devono farsi trovare pronti. Il contributo è...
carabinieri 112

Furto d’acqua, carabinieri scoprono un allaccio irregolare. Denunciato 52enne

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, con l'accusa di furto aggravato, nell’ambito di...
carabinieri-ambulanza

Tragico incidente sulla Statale 106, una vittima e un bimbo gravemente ferito

Calabria
BIANCO (RC) – Ancora sangue sulla Statale 106 Jonica. Una nuova tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le...
ilaria sollazzo - scalea

Tre anni dal femminicidio di Ilaria Sollazzo, Scalea la ricorda con una fiaccolata silenziosa

Tirreno
SCALEA (CS) - Domani, giovedì 2 ottobre la comunità di Scalea si ritroverà per onorare la memoria di Ilaria Sollazzo, a tre anni dalla...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37524Area Urbana22624Provincia19956Italia8050Sport3888Tirreno2979Università1482
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

bombole gas 01 gdf
Calabria

Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra...

CROTONE - I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un...
carabinieri 112
Calabria

Furto d’acqua, carabinieri scoprono un allaccio irregolare. Denunciato 52enne

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, con l'accusa di furto aggravato, nell’ambito di...
carabinieri-ambulanza
Calabria

Tragico incidente sulla Statale 106, una vittima e un bimbo gravemente...

BIANCO (RC) – Ancora sangue sulla Statale 106 Jonica. Una nuova tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le...
ilaria sollazzo - scalea
Tirreno

Tre anni dal femminicidio di Ilaria Sollazzo, Scalea la ricorda con...

SCALEA (CS) - Domani, giovedì 2 ottobre la comunità di Scalea si ritroverà per onorare la memoria di Ilaria Sollazzo, a tre anni dalla...
consiglio regionale - lo schiavo
Calabria

Antonio Lo Schiavo restituisce oltre 60mila euro al Consiglio regionale: «Risparmi...

REGGIO CALABRIA - Il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, attualmente candidato capolista per Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Calabria Centrale in vista...
carovana prevenzione komen cosenza
Area Urbana

La Carovana della Prevenzione a Cosenza: screening gratuiti dal 4 al...

COSENZA - Arriva a Cosenza, dal 4 al 6 ottobre, la Carovana della Prevenzione promossa da Komen Italia, in collaborazione con l’ASP di Cosenza....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA