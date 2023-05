Rubata la panchina per Vincenzo, il 20enne morto positivo al Covid a Cosenza

ROGGIANO GRAVINA (CS) – “C’ era una panchina per Vincenzo ed ora non c’è più”. Così i genitori commentano la notizia del furto della panchina apposta a Roggiano Gravina in memoria di Vincenzo Frangelli, il 20enne morto positivo al Covid nell’aprile del 2021. Era il 22 aprile quando i genitori e i parenti, alla presenza di tanti concittadini con in testa il Parroco Don Andrea Caglianone, poneva una panchina, un piccolo Angioletto in ceramica ed una targhetta in memoria del ragazzo scomparso prematuramente. Ma qualcuno ha pensato

“Al dolore sembra non esserci mai fine. Qualcuno, – spiegano i genitori – la notte scorsa, ha rubato la panchina che, in occasione del secondo anniversario (il 22 aprile) dalla salita in cielo del nostro angelo, avevamo deposto (dietro la statua di Padre Pio) dopo la Santa messa in ricordo di Vincenzo. Un gesto, quello della nostra famiglia e in particolare delle zie e degli zii, in memoria del nostro caro Vincenzo. Un modo semplice, ma pieno di amore, per ricordarlo a tutte le persone che gli hanno voluto bene, conosciuto e potuto apprezzare il suo grande garbo, la sua estrema gentilezza e la sua meravigliosa generosità. Siamo increduli ed incapaci di credere che qualcuno abbia, davvero, potuto commettere un fatto del genere.

Non era forse già troppo la sofferenza? Non erano e non sono già troppe le lacrime versate e che, ogni istante da ormai due anni, continuiamo a versare? Il nostro cuore sanguina di dolore, i nostri volti sono corrugati da un dolore senza fine. Non esistono parole per esprimere ciò che proviamo, le abbiamo perse, ci siamo persi e a perdere, in fondo oggi, siamo stati un po’ tutti. Rivolgiamo un accorato appello, a chiunque sia stato, di restituire la panchina. Vincenzo ha già dato tanto. Facciamo riviverlo”.