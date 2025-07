Rovito investe in cultura con un murales dedicato a Cornelio nella piazza teatro

ROVITO – L’Amministrazione comunale di Rovito, guidata dal sindaco Giuseppe De Santis, ha voluto rendere omaggio ad uno dei suoi illustri cittadini: Tommaso Cornelio, medico, matematico, fisico e filosofo, nato a Rovito nel 1614, con un murales realizzato dall’artista rendese Paolo Viscardi. Un’ idea che rientra anche in un progetto più ampio, con la finalità di investire sempre più nella cultura. Infatti la piazzetta in cui è stato realizzato il murales è un vero e proprio teatro all’aperto, dove in determinati periodi dell’anno vengono organizzati spettacoli.

- Pubblicità Sky-