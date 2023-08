Rovito celebra la notte di San Lorenzo con ‘Scalinate sotto le stelle’

ROVITO (CS) – La Scalinata di Santa Barbara, nel cuore del prestigioso centro storico di Rovito, tornerà ad essere ripopolata ed a rivivere i fasti del passato con l’iniziativa. E’ questo l’auspicio della locale Pro Loco che ha inteso promuovere l’evento che si svolgeràcon inizio alle ore 20.30, omaggiando uno degli scorci più belli e suggestivi del paese presilano.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rovito, è stata organizzata grazie alla sinergia intrattenuta con Pino De Rose, Event Planner della Publiepa, che ha mostrato una straordinaria sensibilità e disponibilità nel sostenere convintamente l’idea della Pro Loco, ricercando ed ottenendo la prestigiosa collaborazione della Fondazione Italiana Sommelier.”Scalinate sotto le stelle – Saperi e Sapori del Borgo” nasce dalla consapevolezza che il Centro Storico di Rovito – affermano i soci della Pro Loco – rappresenta uno scrigno di inestimabile bellezza, ricco di un patrimonio artistico-culturale da tutelare e valorizzare. Al centro, quindi, della nostra missione v’è senza dubbio la realizzazione di un’azione tesa ad accendere i riflettori su questi luoghi che, per quanto ci riguarda, rivestono una importanza strategica capaci di promuovere sviluppo e crescita. In tal senso l’incontro con Pino De Rose e la Publiepa è stato indispensabile per la realizzazione di questa prima iniziativa, ma siamo certi sarà foriero di un’attività più impegnativa volta a creare eventi di eccellenza di promozione del patrimonio e dei valori culturali del nostro territorio. Un territorio, il nostro, ricco di storia, cultura e beni ambientali su cui, insistono, per fare solo pochi esempi, tre borghi, volendo ricordare oltre al centro storico di Rovito anche Motta e Flavetto e ben 9 Chiese, di cui 8 antiche e di straordinario valore storico/culturale”.

“Scalinata bellissima, affascinante e quasi magica – afferma Pino De Rose -siamo stati felici di accettare l’invito della Pro Loco di creare una iniziativa destinata ad essere replicata nel tempo. Sarà una serata speciale sotto le stelle di San Lorenzo, in quel di Rovito”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 agosto alle ore 20.30, alla scalinata di Santa Barbara per godere insieme la magia della notte di San Lorenzo, degustando i vini DOP Terre di Cosenza ed i prodotti enogastronomici presilani allietati dalla musica di Roberto Bozzo ed il suo trio.