Rotatoria di San Basile: Comitato del Pollino sollecita una verifica

SAN BASILE (CS) – Da mesi a San Basile è in costruzione una rotatoria ed il Comitato del Pollino ha richiesto una verifica agli organi preposti. L’opera in questione ricade fuori dal centro abitato, ed in prossimità del cimitero, esattamente alla biforcazione tra la ex SS 105 oggi SP 263 e la SP 139. Tali lavori, vengono realizzati e subito dopo puntualmente modificati (come da progetto?). E’ una delle richiesta del Comitato che continua: “l’attuale incrocio che chi transita sulla SP 263 incontra, prima di arrivare a San Basile, forma una biforcazione con la Provinciale 139, la quale, a sua volta, porta al comune di Morano Calabro ed è una strada utilizzata dai veicoli provenienti da e per Saracena, oltre che da e per Morano Calabro”.

“Si tratta, quanto ai veicoli che la percorrono, dei pullman che tutti i giorni portano i ragazzi nelle scuole della vicina Castrovillari, degli automezzi che consegnano le merci nei comuni serviti da detta strada, e, più in generale, dei mezzi dei privati cittadini i quali, per qualsiasi motivo, devono recarsi nelle cittadine viciniori”.

“L’arteria, inoltre – spiega il Comitato – è percorsa dalle autoambulanze che devono raggiungere il nosocomio di Castrovillari, unico pronto soccorso di tutto l’hinterland. Ebbene, nonostante il notevole volume di traffico veicolare, all’altezza dell’incrocio, destinato ad essere sostituito dalla rotatoria, a memoria d’uomo, non si ricorda esservi mai stato alcun incidente stradale”. Con la realizzazione della rotatoria, viceversa, a parere del Comitato, stanti i numerosi ingressi e uscite, e il restringimento della carreggiata principale, potrebbe portare problematiche sulla viabilità. “Inoltre, sempre sulla SP 263, all’interno del centro abitato di San Basile, si sono realizzati due dossi sopraelevati, sull’intera carreggiata, per una lunghezza ognuno di circa 10 metri (come da progetto?)”. Per questo il Comitato ha chiesto di effettuare i relativi controlli.