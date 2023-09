Rota Greca ‘Una vita per la vita’: Angelo De Fiore salvò dall’olocausto centinaia di vite umane

ROTA GRECA (CS) – “Ricordando la grande opera umana del nostro più illustre concittadino Angelo De Fiore, che in qualità di responsabile dell’Ufficio stranieri della Questura di Roma è stato riconosciuto Giusto tra le Nazioni nel 1969 per aver salvato centinaia di ebrei dalla deportazione nazista e dall’Olocausto”. Per ricordare e tributare la sua figura si è svolta a Rota Greca, l’iniziativa intitolata “Una vita per la vita”, alla presenza dei rappresentanti della Questura di Cosenza nei confronti di un uomo, un poliziotto, che ha messo a rischio e a repentaglio la propria vita e con condotta altruista, si è prodigato per portare in salvo tante persone.

Angelo de Fiore, era nato a Rota Greca, 19 luglio 1895, poi scomparso a Roma il 18 febbraio 1969. Durante l’occupazione tedesca di Roma (1943-44), nel corso della seconda guerra mondiale, in servizio quale responsabile dell’Ufficio stranieri della questura di Roma salvò la vita di centinaia di ebrei strappandoli alla deportazione nazista e all’Olocausto. Martedì scorso a Rota Greca, si è svolta l’annuale cerimonia in ricordo della figura del dr. Angelo De Fiore, già Questore di Forlì, Pisa e La Spezia.

Nel corso della cerimonia, alla presenza del Sig. Questore di Cosenza, dr. Michele Maria Spina e della massime Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia, è stato consegnato il premio “Una Vita per la Vita” al Sovrintendente Capo Franco Adduca e all’Agente Scelto Marco Catalano, per aver salvato la vita di un uomo che voleva togliersi la vita.

Nell’occasione si è svolto anche il primo concorso letterario “Un Angelo in Divisa”, promosso dall’Associazione Italia Israele Cosenza “Un Giusto tra le Nazioni Angelo De Fiore”, riservato ai poliziotti in servizio, in quiescenza ed ai figli dei poliziotti. Sono stati premiati gli autori delle poesie sul tema “La Divisa, una vela di salvezza”. Commovente il ricordo che l’Amministrazione Comunale di Rota Greca ha voluto fare del Sovrintendente Capo Coordinatore Franco Curcio, deceduto nel decorso mese di luglio, consegnando una targa alla memoria alla moglie Franca Maria Gagliardi.