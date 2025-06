Rota Greca, la maratona solidale della Pro Loco: raccolte 20 sacche di sangue con l’AVIS

- Advertisement -

ROTA GRECA (CS) – Sport, solidarietà e cittadinanza attiva si sono incontrati domenica 1° giugno a Rota Greca per la manifestazione “Passi di vita… gocce di speranza”, organizzata dalla Pro Loco di Rota Greca APS. L’iniziativa ha unito corsa e impegno civico con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue, in un periodo – quello estivo – particolarmente critico per la raccolta.

La giornata si è conclusa con un importante risultato: 20 sacche di sangue raccolte, grazie alla partecipazione di numerosi donatori, tra cui sei nuovi iscritti, un dato incoraggiante in vista dei mesi estivi, quando spesso le donazioni calano ma la domanda, soprattutto per interventi chirurgici e trasfusioni periodiche, resta alta.

La maratona ha coinvolto bambini, ragazzi e adulti in un percorso solidale che ha saputo unire sport e amicizia, con un occhio attento alla promozione di stili di vita sani e al valore della comunità. Parte del ricavato è stato devoluto all’AVIS di Lattarico ODV, testimoniando ancora una volta il legame virtuoso tra sport e impegno sociale.

Ad aprire ufficialmente l’evento è stato Luigi D’Errico, presidente provinciale dell’AVIS di Cosenza, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per incentivare la cultura del dono. La manifestazione è stata resa possibile grazie alla sinergia tra numerosi enti e realtà del territorio: Comune di Rota Greca, SAI “Cerzeto Solidale”, AVIS Provinciale Cosenza, Consulta Giovani AVIS Provinciale Cosenza, Servizio Civile Universale – Rota Greca, Pro Loco Unpli Calabria, NGS Group e CSV Cosenza ETS.