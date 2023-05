Rossano: lite finisce a colpi di pistola, coinvolto anche un sacerdote

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una lite all’interno di un locale è culminata con il ferimento di un giovane. E’ accaduto ieri sera a Corigliano Rossano, nell’area di Rossano Scalo. Secondo quanto emerso, il diverbio avrebbe visto protagonisti un prete e una guardia giurata. Quest’ultima, secondo quanto ricostruito, avrebbe estratto la pistola ferendo un giovane, che pare fosse intervenuto per difendere il sacerdote.

Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il giovane ferito è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il prete non ha riportato ferite gravi. Il presunto autore del ferimento sarebbe stato invece fermato.